В Русия още са шокирани за "Южен поток"
Убийството на Анна и сина й е жестоко, но няма да уплаши нашите туристи Инна Прихожан, президент на руския Институт за гражданско общество - Инна Ан...
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Убийството на Анна и сина й е жестоко, но няма да уплаши нашите туристи Инна Прихожан, президент на руския Институт за гражданско общество - Инна Ан...
"Не съм съпричастен с двойното убийство на рускинята и 5-годишния й син". Това заявил човек, представящ се за Герман Костин пред московския сайт RRNew...
Баба Олга разпозна дъщеря си и внука в жената без глава и детето от куфара Полк. Костин на разпит днес, последно бил в София около екзекуцията на май...