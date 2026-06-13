Монако си връща Жардим
Португалецът ще замени Тиери Анри
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Португалецът ще замени Тиери Анри
Бившият треньор на Димитър Бербатов в "Монако" Леонардо Жардим се изказа ласкаво за нападателя пред гръцките медии. Коментарът му бе търсен заради инф...
Митко влезе в отбора на френските "пенсии" Треньорът на "Монако" Леонардо Жардим си изпати заради Димитър Бербатов, въпреки победата 2:0 над "Метц"....
Старши треньорът на "Монако" Леонардо Жардим обвини лошия късмет за отпадането от "Ювентус" на четвъртфиналите в Шампионската лига. Снощи двата тима з...