Турска фирма за дронове подписа с италиански военнопромишлен гигант
Заедно можем да произвеждаме най-добрите системи в нашата сфера, декларираха те
Следете всички новини, анализи и коментари за Леонардо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заедно можем да произвеждаме най-добрите системи в нашата сфера, декларираха те
Ето ги грагичните резултати
американски учен подпали страстите в Италия
Разкрита в италианските научни среди
Древните българи са познавали божествената спирала на Фибоначи
Продължават полемиките по темата
Контактът с Барселона бе само повърхностен, обяви Леонардо
Най-скъпата картина в света няма да бъде включена в юбилейната изложба с творби на ренесансовия гений
Маркиза се отказа от титлата си заради българския скулртор
Служителите от филиала на Лувъра в Абу-Даби не знаят къде се намира "Спасителят на света"
Леонардо ди Каприо, Камерън Диас и Бен Афлек са само част от участниците в секскупоните Леонардо ди Каприо, Кейт Мос, Джон Кенеди-младши, Камерън Диа...
Париж. Спортният директор на "Пари Сен Жермен" Леонардо заяви, че Дейвид Бекъм трябва сам да реши дали ще продължи да играе в отбора и през следващия...