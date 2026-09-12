Младите хора са пред омагьосан кръг
Причините за младежката безработица са много и комплексни, но не съм склонен да категоризирам младите хора като апатични и мързеливи. Основната причин...
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Причините за младежката безработица са много и комплексни, но не съм склонен да категоризирам младите хора като апатични и мързеливи. Основната причин...
167 000 българи до 24 години нито учат, нито работят Всеки пети младеж в България на възраст между 15 и 24 г. нито учи, нито работи, нито си търси ра...
Който отказва да работи половин година, ще полага поправителен труд Трудът трябва да е не само право, а и задължение на всеки гражданин. На тази макс...
Пловдив. Треньорът на "Ботев" (Пд) Станимир Стоилов размаха пръст на играчите, които не се раздават докрай. "Мястото в тима не е даденост за никого....