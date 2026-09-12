Всичко за Лентяи

Следете всички новини, анализи и коментари за Лентяи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини БГ футбол Общество Свят
Епидемия от млади лентяи

Епидемия от млади лентяи

167 000 българи до 24 години нито учат, нито работят Всеки пети младеж в България на възраст между 15 и 24 г. нито учи, нито работи, нито си търси ра...

20 май | 6:15
0 коментара
33525