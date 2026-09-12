Мумията на Ленин тормози Русия вече 100 години
Неговата съпруга никога не посещава мавзолея
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Неговата съпруга никога не посещава мавзолея
Дошло ли е време за погребението му
В нощта на 7 срещу 8 ноември 2024 г. паметникът на Ленин е бил разрушен
Чаушеску му заръчвал атентати, играел в казиното на Японския хотел
Пияница хвърли в пакина руснаците
Влакът с Ленин и политическите емигранти минава през Германия, което не може да стане без одобрението на властите
Портретът е черно-бял и е рисуван върху дъска
Църквата: Ленин не принадлежи на Червения площад заради “червения терор” и репресиите
Художникът смята, че арт-обектът му е нужен заради значителните промени в САЩ
За местните тази трансформация е „по-лесна и по-евтина от събарянето“
Това става след продължила дълго време битка между крайнолява маркистка партия и градските власти
Руският президент припомня как е формирана руската нация
Американският ММ боец Джеф Монсън си направи татуировка на Маркс, Ленин и Енгелс преди поредния бой в Русия. Здравенякът никога не е крил симпатиите с...
Лео ще гони мечтания "Оскар" с ролята на вожда на пролетариата Леонардо ди Каприо мечтаел да изиграе Ленин. За симпатиите му към вожда на революцията...
Световната истерия по предстоящия седми епизод на "Междузвездни войни" взе първи жертви. Паметникът на Ленин в Одеса осъмна с шлема на Дарт Вейдър за...
Прочутият портрет на Анди Уорхол попадна в ръцете на колекционерите Прочутият портрет на Ленин, изработен от бащата на попарта Ани Уорхол, бе продаде...
Ленин признава на смъртното си легло, че неговият наследник няма да доведе пролетарската държава до нищо добро "Като генерален секретар другарят Стал...
Още два паметника на вожда на Октомврийската революция Владимир Илич Ленин бяха свалени в Украйна. Този път закачулени младежи ги събориха в град Харк...
Петър Стойчев се качи на първия атомен ледоразбивач в света "Ленин", изграден през 50-те години на миналия век. Корабът е на вечна котва в пристанище...
Харков. Две статуи на руския революционен лидер Владимир Ленин бяха съборени през последните 24 часа в Украйна. Едната е метална статуя на вожда в Ха...