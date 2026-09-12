Всичко за Ленин

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Ди Каприо иска да играе Ленин

Ди Каприо иска да играе Ленин

Лео ще гони мечтания "Оскар" с ролята на вожда на пролетариата Леонардо ди Каприо мечтаел да изиграе Ленин. За симпатиите му към вожда на революцията...

16 декември | 20:05
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$5 милиона за Ленин

$5 милиона за Ленин

Прочутият портрет на Анди Уорхол попадна в ръцете на колекционерите Прочутият портрет на Ленин, изработен от бащата на попарта Ани Уорхол, бе продаде...

17 октомври | 21:20
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