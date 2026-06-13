Камерън ни дава "Ленд Ровър"-и за границата
Скъпи Бойко, благодаря за личната подкрепа, пише британският премиер Великобритания ще предостави автомобили "Ленд Роувър" в помощ на родните граничн...
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Скъпи Бойко, благодаря за личната подкрепа, пише британският премиер Великобритания ще предостави автомобили "Ленд Роувър" в помощ на родните граничн...
226 891 долара трябва да платите, за да си позволите най-скъпия Ленд Роувър. Марката, известна с високопроходимостта си, е решила да атакува и по-лукс...