Голям проблем с бакшишите в заведенията! Да станат ли законни?
В България НАП приема бакшиша като кражба
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В България НАП приема бакшиша като кражба
Предстои да видим дали усилията на страната да регулира своята кокаинова индустрия действително ще проработят
Страната е четвъртата в Европа позволяваща подобни действия
В Северна Македония са одобрени 59 лиценза за отглеждане на канабис за медицински цели
Проектозакон по въпроса ще бъде подложен на обществено обсъждане
С почти 10% е намаляло пушенето на марихуана сред младите в местата с легална марихуана
Нов закон разрешава продажбата и употребата на наркотика
Азалия Банкс иска марихуаната да бъде легализирана във всички щати на Америка. Скандалната рапърка мисли, че всеки има правото да носи или употребява...
В американския щат Охайо отхвърлиха с гласуване възможността за легализиране на марихуаната, информират местните медии, цитирани от BBC. Мярката може...
Столицата на Австралия Канбера днес стана първият град в страната, който легализира услугата за споделени пътувания Юбер, въпреки ожесточените протест...
Предлагам легализация на медицинската марихуана. Това ще облекчи живота на хиляди българи с тежки и болезнени болести. Това заяви вчера пред bTV незав...
Вашингтон. Легализирането на марихуаната във Вашингтон бе подкрепено по време на референдум в САЩ, проведен в рамките на междинните парламентарни избо...
Вашингтон. Проучване на Галъп установява, че 58 на сто от американците искат употребата на канабис да бъде легализирана, докато 39 процента смятат, че...