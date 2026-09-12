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Канбера легализира Юбер

Канбера легализира Юбер

Столицата на Австралия Канбера днес стана първият град в страната, който легализира услугата за споделени пътувания Юбер, въпреки ожесточените протест...

30 октомври | 12:10
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