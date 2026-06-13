Градушка помля всичко в Кирково (ВИДЕО)
Силна градушка се е изсипала в Кирково в четвъртък следобед. Тя е била с големина колкото 1 лев и е унищожила посевите на хората, най-много тютюневи н...
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Силна градушка се е изсипала в Кирково в четвъртък следобед. Тя е била с големина колкото 1 лев и е унищожила посевите на хората, най-много тютюневи н...