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Почитаме Свети Спиридон

Почитаме Свети Спиридон

На 12 декември православната църква почита Свети Спиридон, епископ Тримитунтски, чудотворец. Имен ден празнуват Спиро, Спиридон, Спиридонка, Дарина, Д...

12 декември | 10:51
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