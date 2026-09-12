Големият лечител Петър Димков препоръчва тези храни за здраве
Храненето е в основата на това да бъдем здрави
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Храненето е в основата на това да бъдем здрави
Народът вярва, че Св. Спиридон е лечителят на рани, порязване, обриви и пъпки
Пациентите са изключително доволни и засипват с добри думи
Жените не трябва да подхващат никаква работа на този ден
Свети Сампсон се трудил до дълбока старост и се упокоил в 550 г.
Свети Талалей е включен в състава на известните светци лечители на Църквата, наричани безсребърници
Според рецептата на лечителя Петър Димков
Икона на светеца и негови моще ще бъдат в Севлиево на 14 юни
Св. Трифон е мъченик, светец-лечител, почитан в християнството. През 248 г. сл. Хр., при царуването на император Деций Траян, е посечен с меч. Роден...
На 12 декември православната църква почита Свети Спиридон, епископ Тримитунтски, чудотворец. Имен ден празнуват Спиро, Спиридон, Спиридонка, Дарина, Д...
В дома на 49-годишния незрящ лечител Алиш Шарански портата не се затваря никога. Всеки е добре дошъл в къщата му в якорудското село Черна Места. "Щом...
От младини старозагорецът Кольо Трапезанов, който е бивш офицер в армията, живее по законите на природата. Но едва от 20-30 г. проявява жив, почти про...
Славата му се носи до Канада, цери дори звезди и политици
Иван Божилов е неуморен, зарежда батериите си на Рилския манастир
Доверих се на Христо Лолев, за да преборим спина, разказва Марга Капионч