Невиждано чудо във Варна. Хората изумени
Обикновено пернатите гостуват в морската столица през зимния сезон
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Обикновено пернатите гостуват в морската столица през зимния сезон
Делфини, лебеди и риба се появиха в опразнените заради карантината канали на Венеция
Вече няколко дни граждани на Сандански не спират да звънят в общината, тъй като са загрижени за здравето и живота на четирите лебеда в градското езеро...
Международната общност трябва да ликвидира причините за потока от бежанци, за да няма нови изненадващи трагедии Владислав Пунчев Когато гръм удари,...
Над 50 ентусиасти нагостиха с жито зимуващите лебеди на емблематичния Офицерски плаж на Варна. Инициативата е на Сдружението за опазване на дивата при...
Благоевград. В природата винаги има баланс. Затова до двойката черни холандски лебеди в езерото в парк „Бачиново" над Благоевград заплуваха и две бели...
Благоевград. В природата винаги има баланс. Затова скоро до двойката черни холандски лебеди в езерото в парк „Бачиново" над Благоевград ще заплуват и...