Германия пусна клип за изчезналия във Варна Ларс (ВИДЕО)
Видеоклип на изчезналия във Варна Ларс Митанк се върти от няколко дни по различни медии в Германия и интернет пространството. Неговите роднини са го н...
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Видеоклип на изчезналия във Варна Ларс Митанк се върти от няколко дни по различни медии в Германия и интернет пространството. Неговите роднини са го н...
Дават 40 хил. евро награда за информация, която да послужи при откриването на германец, изчезнал в България. 28-годишният Ларс Митанк е в неизвестност...