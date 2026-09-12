Протести в Гърция, искат ваксини
Настояват и за компенсации от правителството
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Настояват и за компенсации от правителството
Дупка в системата оставя болни самотници на произвола Без придружител съм загубена, ако ми го вземат ще съдя държавата, казва отчаяната жена Тя дойд...
Атина. Гръцката полиция е арестувала втория заподозрян в организирането на взрива в центъра на град Лариса в събота. По-рано той вече е бил съден...