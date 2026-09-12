Ужасът от Лампедуза се случи отново
Най-малко 400 мигранти загубиха живота си във водите край Египет Стотици мигранти загубиха живота си в Средиземно море край Египет, след като лодките...
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Най-малко 400 мигранти загубиха живота си във водите край Египет Стотици мигранти загубиха живота си в Средиземно море край Египет, след като лодките...
Около 200 бежанци на италианския остров Лампедуза протестираха срещу тяхното идентифициране. Тe заплашиха и с гладна стачка, съобщава БНР. Протестира...
Ужасно е, че на някои правителства в Европа не им пука за бежанците Момчето до мен се свлече на пода и за момент не знаех дали е припаднало или е умр...
Грешка на капитана и претоварване са двете причини за трагедията край Лампедуза, при която 800 бежанци намериха смъртта си, заявиха италианските власт...
Стотиците удавени мигранти на кораба в Лампедуза са били затворени като "плъхове в клетка", защото те били заключени в трюма, разказва една от спасени...
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова замина за участие в извънредното заседание на Съвет „Външни работи", съобщиха от пресце...
Външните министри на страните от Европейския съюз се събират в Люксембург за редовното си месечно заседание. Очаква се там да бъде обсъдена поредната...
Италианският министър-председател Матео Ренци прекъсна пътуването си из страната заради трагедията, разиграла се в Средиземно море, а президентът на Ф...
Близо 700 мигранти са заплашени от смърт, след като риболовният кораб, с който са пътували, се е преобърнал в либийските води на Средиземно море, съоб...
Италианската брегова охрана спаси над 2 хиляди мигранти близо до остров Лампедуза. Те са пътували в дванадесет лодки и две корабчета. От плавателните...
Палермо. Пореден случай на задушени бежанци, опитващи се да достигнат европейска земя на италианския остров Лампедуза, беше разкрит днес. 18 мигранти...
Рим. Най-малко 14 души са загинали след като лодка с имигранти потъна край Южните брегове на Лампедуза. Това предаде AФП. Други 200 души са били спас...
Рим. Лодка с нелегални имигранти е потънала край южните брегове на италианския остров Лампедуза. Това съобщават италиански медии днес. Много от хората...
Рим. Италианската брегова охрана е спасила над 2000 имигранти, пристигащи с лодки от Северна Африка. Само ден по-рано Испания съобщи, че 500 души са п...
Спасиха шейсет и един мигранти от Африка край южния остров Лампедуза. Това предаде ДПА, позовавайки се на бреговата охрана. В спасителната операция с...
Рим. Стотиците имигранти, които са били на кораба, който потъна край италианския остров Лампедуза миналия месец, са били изнасилени и измъчвани в Либи...
Рим. Италия ще утрои морските си патрули и ще засили въздушната охрана в Средиземно море, за да предотврати трагедии като тази край Лампедуза, където...
Корабче с 250 имигранти се преобърна в морето, деца сред десетките жертви
Италия ще получи още 30 млн. евро за справяне с бежанския проблем
Рим. Тридесет и осем тела са извадени от водолази от корпуса на потъналия бежански кораб край остров Лампедуза, предаде Би Би Си. Едва късно в понеде...