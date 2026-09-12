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Италия утроява патрулите

Италия утроява патрулите

Рим. Италия ще утрои морските си патрули и ще засили въздушната охрана в Средиземно море, за да предотврати трагедии като тази край Лампедуза, където...

14 октомври | 20:10
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