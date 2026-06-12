Мързелив педикюр- хит в интернет
Японци създадоха мързелив педикюр под формата на чорапогащи. Това обаче не са онези, които се продават по 5 броя на "Илиенци" и се късат на първото об...
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Японци създадоха мързелив педикюр под формата на чорапогащи. Това обаче не са онези, които се продават по 5 броя на "Илиенци" и се късат на първото об...
Маникюрът на ръцете е едно от първите неща, които околните забелязват, а стара мъдрост гласи, че модерната жена си прави педикюр през лятото, а стилна...