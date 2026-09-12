Тръгва най-дългият круиз в света. 150 държави, 3 години и половина
Нарекоха го рай за пенсионерите, ама богатите
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Нарекоха го рай за пенсионерите, ама богатите
Най-големият пътнически кораб в света, Harmony of the seas предстои да заплава скоро в открити води. Корабособственикът Royal Carribean International...
Най-големият туристически кораб в света "Хармонията на моретата" отплава към морето за пръв път в четвъртък, съобщи в. "Гардиън". Тогава започнаха пър...
Лайнерът „Sinfonia" елегантно акостира на Морска гара Бургас рано тази сутрин. Плаващият луксозен град е собственост на една от най-големите круизни к...
Научно-изследователски кораб и два лайнера ще посетят „Пристанище Варна" ЕАД. В пристанището ще бъде закрит и международният фестивал WUWEC, който теч...
За втори път през активния круизен сезон луксозният пътнически кораб „Варайъти Вояджър" избра пристанище Варна, съобщиха от пресцентъра на порта. След...
Варна. Два красиви круизни лайнери акостираха на пристанището във Варна. Близо 3 хиляди пасажери на борда ще имат възможността да разгледат града, пи...
Варна. Фалстарт за круизния сезон във Варна. Първите туристи, които дойдоха с тузарския лайнер "Симфония", бяха ограбени докато се разхождат из града....
Бургас. 5-звезден лайнер, по-голям от "Титаник", ще хвърли котва на бургаското пристанище. Суперлуксозният пасажерски кораб "Costa Deliziosa" ще акост...
Рим. Водолази откриха останките на още две жертви от заседналия през януари миналата година круизен кораб „Коста Конкордия". Предстои да им бъдат напр...
Рим. Започна една от най-мащабните и опасни спасителни операции, при която трябва да бъде изправен затъналия край бреговете Италия круизен лайнер „Кос...