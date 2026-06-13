Истинската причина за смъртта на Карл Лагерфелд
Изповедта е на неговия личен бодигард
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Изповедта е на неговия личен бодигард
Моделите представиха последната колекция на Кайзера за сезона есен/зима 2019-2020 г., а на екран зад тях бе копието на неговия подпис "С обич КЛ"
Мишел Обама, Ким Кардашиян и Пипа Мидълтън са сред „обектите“ на дизайнера
Домашният любимец приема съболезнования в мрежата
Последният титан на модата искал Еди Слиман да го наследи
"Сините" почнаха да се потят на лагера в Свиленград Румънският централен защитник Сърджан Лукин ще е новото попълнение на "Левски". Преди време брани...
Кайзерът на световната мода може би дължи над 20 милиона евро на френската хазна Карл Лагерфелд отново е в епицентъра на новините - този път с подозр...
Моден корифей, жива легенда, ексцентрик и виртуоз на скандала. Карл Лагерфелд е един от най-влиятелните императори в модата, който е фабрика за пари и...