Всичко за Лагерфелд

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Кайзера Лагерфелд

Кайзера Лагерфелд

Моден корифей, жива легенда, ексцентрик и виртуоз на скандала. Карл Лагерфелд е един от най-влиятелните императори в модата, който е фабрика за пари и...

04 април | 14:30
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