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Лагард обеща светло бъдеще

Лагард обеща светло бъдеще

Бъдещето на Европа и еврото не е в опасност. Тази перспектива беше очерта от директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард по време на дискус...

18 юли | 21:45
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