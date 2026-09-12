Лагард готви нови мерки за еврото
Европейската комисия предложи законодателство за цифровото евро още през юни 2023 г.
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Европейската комисия предложи законодателство за цифровото евро още през юни 2023 г.
За разлика от САЩ, Европа обяви, че няма да затяга коланите заради кризата
Възстановяването на икономиката на еврозоната трябва да е устойчиво преди да се мисли за оттегляне на подкрепата, каза шефът на ЕЦБ
Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард
Бъдещето на Европа и еврото не е в опасност. Тази перспектива беше очерта от директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард по време на дискус...