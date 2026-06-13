Етно изложба от дарения подредиха в Кюстендил
Регионалният исторически музей в Кюстендил представя в изложбената зала на джамия „Ахмед бей" етнографска изложба с дарения от сестрите Христина и Мил...
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Регионалният исторически музей в Кюстендил представя в изложбената зала на джамия „Ахмед бей" етнографска изложба с дарения от сестрите Христина и Мил...