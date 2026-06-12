Пешеходец загина на пътя Кюстендил – Дупница
Пешеходец е загинал на пътя Кюстендил – Дупница. Инцидентът е станал тази сутрин, между селата Нови Чифлик и Невестино. Това съобщи пред "Фокус" говор...
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Пешеходец е загинал на пътя Кюстендил – Дупница. Инцидентът е станал тази сутрин, между селата Нови Чифлик и Невестино. Това съобщи пред "Фокус" говор...