Ето къде няма инфлация, а един обяд с пържола струва 3,50 лева
Синдикалист се изуми от цените в парламентарния стол
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Синдикалист се изуми от цените в парламентарния стол
Кюфтето „Брей!“ е сред най-любимите родни продукти
Закопчали един от "гълтачите" във WC-то на столично кафене "Какво става с кюфтетата?" - това е била паролата в бандата на "гълтачите", дирижирана от...