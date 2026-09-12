Експерти съветват земеделци в Пиринския край
Националната служба за съвети в земеделието ще проведе осем изнесени приемни в Пиринския край през октомври. Те ще са в общинските служби по земеделие...
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Националната служба за съвети в земеделието ще проведе осем изнесени приемни в Пиринския край през октомври. Те ще са в общинските служби по земеделие...
София. "Имам достоверна информация, че квесторите на КТБ са отказали на един от големите собственици на банката да възстанови 205 млн. лева", заяви фи...
Страсбург. Мария Габриел от ГЕРБ бе избрана за един от заместник-председателите на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европарламента. Това...