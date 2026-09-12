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Да направиш от небето сцена

Да направиш от небето сцена

Жената каучук Сирма Добрева и групата й "Кинетикс" танцуват във въздуха В една кутия с размери 40/40/40 сантиметра спокойно могат да се съберат едни...

09 октомври | 19:25
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