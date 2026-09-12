Кустурица: Имало е геноцид срещу сърби, светът не признава
Евреите доказаха геноцида, арменците успяха в повечето страни по света, само за сърбите не се признава, каза големият режисьор
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Евреите доказаха геноцида, арменците успяха в повечето страни по света, само за сърбите не се признава, каза големият режисьор
Докато Емир Кустурица е из дебрите на родните Балкани, за да снима новия си филм "Млечният път" с Моника Белучи, кръвта му кипва в поредна грандиозна...
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