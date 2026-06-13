Голяма драма с канцлера на Австрия. Какво се случва
Себастиян Курц е разследван за корупция
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Себастиян Курц е разследван за корупция
Надявам се утре този проблем да бъде решен“, каза премиерът във Виена
Подобно на модела в Израел ще е възможно свободното движение на хората с направена ваксина
Търговията и учебните заведения ще се задействат, макар и с ограничения
В сряда, 2 декември, ще бъдат представени плановете на австрийското правителство
Това може да стане, след като бъдат задоволени всички нужди на здравните заведения у нас, каза Борисов на Курц