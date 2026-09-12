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Покриват с купол Плиска

Покриват с купол Плиска

Арената в Плиска, известна като каменната площадка, ще бъде покрита с предпазен купол. Регионалният музей в Шумен е обявил обществена поръчка за инжен...

05 октомври | 18:25
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