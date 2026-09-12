7 май. Съдбовна дата за "Света София"
Ето какво казал Юстениян след завършването на храма
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Ето какво казал Юстениян след завършването на храма
Визията му няма да се променя
Задържан е 43-годишен мъж от Дупница, който тръгнал да бяга към Англия
Type-X е комбинация от обогатен изкуствен интелект и дистанционен системен оператор
Титаниевато покритие с цвят на злато е монтирано на дървения купол от пловдивска фирма
Куполът е син на цвят и на него има точно 8 звезди според изискванията на православния канон.
Министри, кметове, археолози, експерти, специалисти и бизнес ще обсъждат в разгара на сезона важните за Черноморието ни въпроси. Всички те ще седнат н...
Арената в Плиска, известна като каменната площадка, ще бъде покрита с предпазен купол. Регионалният музей в Шумен е обявил обществена поръчка за инжен...