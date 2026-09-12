194 000 гледали по БНТ триумфа на Бразилия
София.Триумфът на Бразилия над Испания с 3:0 във финала от турнира за Купата на Конфедерациите е бил наблюдаван по БНТ от 194 000 зрители, съобщиха от...
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София.Триумфът на Бразилия над Испания с 3:0 във финала от турнира за Купата на Конфедерациите е бил наблюдаван по БНТ от 194 000 зрители, съобщиха от...
Бразилия. Италия успя да завоюва третото място в турнира за Купата на Конфедерациите след драматична среща с Уругвай. Двубоят за бронзовите медали пр...
Испания се класира на финала за Купата на Конфедерациите, след като отстрани Италия с дузпи. В редовното време двата тима завършиха 0:0, а този резул...
Бразилия. Бразилия победи Уругвай с 2:1 в полуфинален мач за Купата на конфедерациите и се класира за финала на турнира, предаде БГНЕС. Срещата, игр...
Милано. Нападателят на Италия Марио Балотели приключи с участието си в турнира за Купата на Конфедерациите. Причината е контузия в бедрото. Футболистъ...
Шакира брои по 3000 евро на ден за Пике, вратарят на Таити се разголи