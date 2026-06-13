Радева и Златкова с нови победи в Банско
Скиорите на "Юлен" с нови три успеха в слалома за купа "Пиба"
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Скиорите на "Юлен" с нови три успеха в слалома за купа "Пиба"
Бояна Радева е №1 до 14 години
Младите ни таланти в ските Георги Ергин (Юлен - на снимката) и Ева Вукадинова (Боровец) спечелиха слаломите до 14 г за купа "Пиба" в Боровец. Ергин фи...