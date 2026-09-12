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Двоен шок за "Байерн" (ОБЗОР)

Двоен шок за "Байерн" (ОБЗОР)

"Борусия" заля "Алианц Арена" с пенлива течност Сезонът на "Байерн" е пред провал. Тимът загуби не само шансовете си за требъл, а и двама основни фут...

29 април | 18:35
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