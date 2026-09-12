Уникално! 20 дузпи в мач за Купата на Германия
Едва при десетия удар Лукас Френкерт пропусна за Брауншвайг
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Едва при десетия удар Лукас Френкерт пропусна за Брауншвайг
Щетгарт печели първия си голям трофей от 2007 година и първа Купа на Германия от 1997-а насам
Втородивизионният Холщайн изхвърли баварците след дузпи
Решението е заради пандемията
1000 привърженици може да посетят финала за Купата на 4 юли
Феновете на Динома впечатлиха по време двубоя за Купата на Германия
Баварците обърнаха Бохум с 2:1, головата серия на Левандовски приключи
Българинът записа 74 минути срещу "баварците"
Баварците биха на финала РБ Берлин
Левандовски донесе победата на баварците над Вердер
Нападателят с два гола и асистенция за 5:4 срещу Хайденхайм
Баварците надвиха Херта като гост с 3:2
Тимът от Бремен продължава след победа с дузпи
"Волфсбург" ще се изправи срещу "Борусия" Дортмунд във финала за Купата на Германия на 30 май. "Вълците", които са на 2-о място в Първа Бундеслига, п...
"Борусия" заля "Алианц Арена" с пенлива течност Сезонът на "Байерн" е пред провал. Тимът загуби не само шансовете си за требъл, а и двама основни фут...
Дрезден. Елитният Шалке 04 допусна срамно отпадане още в първия кръг на турнира за Купата на Германия. "Миньорите" загубиха с 1:2 от третодивизионния...
Дортмунд. Борусия Дортмунд се класира за финала на турнира за Купата на Германия, след като победиха с 2:0 Волфсбург в първи полуфинал в турнира. Гол...
Мюнхен. Мениджърът на Байерн Мюнхен Пеп Гуардиола заяви, че успехът на тима в турнира за Купата на Германия е много специален за него. Баварците снощи...