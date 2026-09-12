Карадайъ даде знак от Видин за културно-историческото наследство
То трябва да бъде основа за икономическо развитие, смята Мустафа Карадайъ
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То трябва да бъде основа за икономическо развитие, смята Мустафа Карадайъ
Ще ви предадем опита на Италия за опазване на старините, каза пред "Стандарт" Н. Пр. Джузепина Дзара
Историческите паметници са място, в което хората се срещат и общуват, каза вицепрезидентът на "Европа Ностра"
Ценностите, обект на престъпление, влизат в централизирана информационна система