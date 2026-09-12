Дариха деца с пари от кулинарна изложба
Като част от своя 25-годишен юбилей Езиков и изпитен център АВО организира станалата вече традиционна благотворителна изложба-базар "Традиции и кухня...
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Като част от своя 25-годишен юбилей Езиков и изпитен център АВО организира станалата вече традиционна благотворителна изложба-базар "Традиции и кухня...
Банско. Община Банско впечатли финансистите от европейски централни банки с кулинарна изложба на традиционни бански ястия. Банкерите бяха в Банско пре...
Боровец. Повече от 1000 човека се включиха в първото издание на „Празник на рилските гозби", което се проведе в к.к Боровец. Събитието беше част от л...
Над 150 участника от девет танцови клуба се надиграваха под ритмите на българската фолклорна музика в третия по рода фестивал „Хороводци- хоротропци"...