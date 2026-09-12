Новият Мастър шеф става ясен на 1 юни
Кой е новият Мастър шеф на България? Това ще стане ясно навръх празника на детето 1 юни. Зрителите ще видят финалната битка в кухнята точно от 21.30 ч...
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Кой е новият Мастър шеф на България? Това ще стане ясно навръх празника на детето 1 юни. Зрителите ще видят финалната битка в кухнята точно от 21.30 ч...
Три огромни вкусни кошници с лакомства и вино радват всяка седмица готвачи и ценители Над 100 майстори на черпака вече влязоха в лютата битка за гозб...
Танци и много екшън в кухнята на MasterChef. В понеделник зрителите ще видят последния ден от кастингите и битката за последните престилки. Пред Викто...
Силна конкуренция, извънредни ситуации и кулинарни шедьоври предстоят още в първата седмица на любимото кулинарно шоу „Черешката на тортата". Това съо...