Задържаха грък, опитал да превози нелегален мигрант през "Кулата"
Гръцкият шофьор и нелегалният имигрант са предадени на гръцките полицейски власти
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Гръцкият шофьор и нелегалният имигрант са предадени на гръцките полицейски власти
Началникът на Отдел "Растителна защита" към Областната дирекция на агенцията в Благоевград Пламен Солачки заяви, че "няма установени нарушения в качес...
Край на блокадата на ГКПП – Кулата - Промахон, която продължи 40 дни. Масовото изтегляне на тракторите и другата селскостопанска техника стартира рано...
Спешна среща отпуши движението за 10-километровата колона от тирове Гръцките фермери премахнаха обърнатите на техния пункт Промахон ремаркета и отвор...
Затворени за движение са всички гранични пунктове с Гърция - „Кулата-Промахон", „Илинден-Ексохи", „Капитан Петко войвода-Орменион", „Златоград-Термес"...
Има шанс за разрешаване на кризата с блокадата на границата още днес. За трети път пристига спешно на ГКПП – Кулата – Промахон транспортният министър...
Блокадата на границата ни с Гърция продължава. Гръцките фермери не спират протеста си, а своята контраблокадата на нашите превозвачи също тече. Затво...
Пълната блокада на ГКПП – Кулата - Промахон остава. Това обявиха българските превозвачи. Част от тях участваха в срещата на транспортния министър Ивай...
Опашки от тирове по 20 километра от двете страни Наши шофьори блокираха движението с жива верига Вече цял месец шепа гръцки фермери затварят и отвар...
ГКПП "Илинден-Ексохи" и "Кулата-Промахон" са затворени за преминаване на товарни автомобили, съобщават от МВР. През двата гранични пункта се пропуска...
Днес ще бъдат раздадени храна и вода на превърнатите в заложници на ГКПП-Кулата-Промахон шофьори на тежкотоварни автомобили. Екипи на Българския черве...