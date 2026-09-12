Всичко за Кулата-Промахон

Следете всички новини, анализи и коментари за Кулата-Промахон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Бизнес Любопитно
Блокадата на Кулата остава

Блокадата на Кулата остава

Пълната блокада на ГКПП – Кулата - Промахон остава. Това обявиха българските превозвачи. Част от тях участваха в срещата на транспортния министър Ивай...

18 февруари | 11:44
0 коментара
21453