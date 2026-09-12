Спряха тежките камиони през "Кулата-Промахон"
Причината е бурята Гърция
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Причината е бурята Гърция
Възстановено е движението на ГКПП „Кулата-Промахон", съобщи дежурният служител в пресцентъра на МВР пред "Фокус" . По думите му, преминаването през пу...
На ГКПП – Илинден през целия ден не пускаха тирове Гръцките фермери вдигнаха бариерата на ГКПП - Кулата – Промахон с час закъснение в петък. Те гаран...
Леки коли и автобуси се пропускат през Кулата – Промахон В 10 часа е спряно преминаването на всички видове автомобили през ГКПП Илинден – Ексохи зара...
На граничен пункт "Промахон – Кулата" е започнало пропускане на тежкотоварни автомобили, съобщиха от "Гранична полиция". Гръцките фермери, в чиито ръ...
И днес се очаква блокадата от страна на гръцките фермери на граничените пунктове "Промахон - Кулата" и "Илинден - Ексохи". Пропускат се само леки коли...
В деня на общонационална стачка в Гърция гръцките фермери вдигнаха блокадата на границата на ГКПП Кулата – Промахон. Разбира се, само временно. "Тапат...
Благоевград. Масови проверки се извършват на всички товарни МПС-та на ГКПП Кулата – Промахон на българо-гръцката граница. Близо 15 души проверяват авт...