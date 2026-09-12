Шест кучета водачи с фамилия Мтел
София. Шест бъдещи кучета водачи вече носят фамилията Мтел. Четириногите получиха новите си имена по време на официално кръщене в сряда, организирано...
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София. Шест бъдещи кучета водачи вече носят фамилията Мтел. Четириногите получиха новите си имена по време на официално кръщене в сряда, организирано...
София. Представители на министерства, общинска администрация, фирми, банки, неправителствени организации вечеряха в пълен мрак по покана на българскот...
София. И кучето водач Дар ще става депутат. Кандидатът за парламента е подкрепен от своите съмишленици Белослава, Ива Дойчинова, Калин Вельов, Вики Те...