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И кучето Дар става депутат

И кучето Дар става депутат

София. И кучето водач Дар ще става депутат. Кандидатът за парламента е подкрепен от своите съмишленици Белослава, Ива Дойчинова, Калин Вельов, Вики Те...

18 април | 20:25
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