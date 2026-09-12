Бронзови отличия за млади математици в Куала Лумпур
В жестоката конкуренция на многобройните азиатски ученици и по учебна програма, която в България се учи в 4 клас, нашите второкласници са се представи...
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В жестоката конкуренция на многобройните азиатски ученици и по учебна програма, която в България се учи в 4 клас, нашите второкласници са се представи...
Десетки полети бяха отменени, а стотици пасажери се оказаха блокирани на летището в Куала Лумпур Десетки полети бяха отменени, други отложени, а стот...
Последен шанс за тандема Димитров - Давин в Токио Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна на 1/4-финалите на турнира в Куала Лумпур. Р...
Нов провал за Григор Димитров. Първата ракета на България отпадна на 1/4-финалите на турнира в Куала Лумпур (Малайзия). Днес хасковлията загуби с 4:6....
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще играе срещу Бенямин Бекер не преди 13,30 часа на централния корт на турнира в Куала Лумпур. Б...
Малайзийски деца шокираха с танци Димитров Ракета номер едно на България Григор Димитров спечели първия си мач на турнира в Куала Лумпур след тежък т...
София. Въздушният превозвач „Би Ейч Еър" ООД ще експлоатира от българска страна международната въздушна линия София – Куала Лумпур – София. Линията е...