Стартира първият фестивал за късометражно кино във Варна
Млади и все още неизвестни кинаджии от цял свят имат нова сцена за изява- на плажа в рибарското селище „Карантината" във Варна. От 2 до 5 юли там ще с...
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Млади и все още неизвестни кинаджии от цял свят имат нова сцена за изява- на плажа в рибарското селище „Карантината" във Варна. От 2 до 5 юли там ще с...
За първи път в рамките на фестивала ще се проведе конкурсна програма за филми от Черноморския регион Балчик. Над 1000 филма ще бъдат представени в ко...
София. За 11-и път ще се проведе конкурсът за Наградата Джеймисън (JAMESON SHORT FILM AWARD) за български късометражен филм. На 4 февруари вечерта, сл...
София. Двата късометражни филма "Чест" на режисьора Павел Веснаков и "Скок" на режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева станаха носители на титла...
София. Симпатична ходеща капка вода е главният герой във филма-шампион „Устрем" в конкурса за късометражни филми "Кратка ВЕИстория", посветен на възоб...