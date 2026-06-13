Фермери обявиха нулева реколта. С колко скачат цените
Няма ябълки, круши, сливи и мед. Голям проблем и с гроздето
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Няма ябълки, круши, сливи и мед. Голям проблем и с гроздето
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4-те най-вкусни рецепти за сезона
Производството на круши, праскови и ябълки е с между 59,7% и 93,7% над миналогодишното
Този плод съдържа много органични киселини, фибри и ензими
Чай от кантарион, невен, липа, лайка и мента тушира подуванетоСменете зелето с маруля и хапвайте повече супи, съветва д-р Юлия Григорова Пролет е, ма...