Стамен Белчев: В ЦСКА имам добро наследство
Нямах предварителна договорка с Гриша Ганчев да поема отбора
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Нямах предварителна договорка с Гриша Ганчев да поема отбора
Заедно с треньора си тръгва и неговия помощник Фияла
Стамен Белчев сменя Крушчич след резила за Купата
Нямаше да е справедливо, ако бяхме загубили, твърди треньорът на "червените"
Трябва да се концентрираме върху нашата игра, заяви треньорът на "червените"
Стамен Белчев поема "червените" за новия сезон
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Няма с какво да изненадаме Левски, обяви Крушчич
Крушчич искал още нови в атака
Това твърди треньорът на армейците Милош Крушчич