Хвърлиха тежки обвинения към депутатката с бебето! Тя: Няма да се откажа!
Лариса Савова заяви, че би я устроило да й освободят и помещение близо до залата
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Лариса Савова заяви, че би я устроило да й освободят и помещение близо до залата
Инициативата подкрепи и олимпийският златен медалист Стойка Кръстева
Кучето веднага стана звезда
Трябва да продължат да кърмят, дори да са болни от коронавирус
По повод на Световната седмица на кърменето бяха проведени информационни кампании в МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски"АД в Кърджали и МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"Е...
Майката, която кърми детето си в мола и заведе дело заради отношението към нея, е получила обезщетение. "Делото завърши с извънсъдебно споразумение з...
Случи се така, че няколко години преживях в една красива централноафриканска държава. Столицата й, основателно наричана перлата на Атлантическия океа...
Майки обсадиха мола, бунтарката Деница им благодари, но не отиде Германките хранят бебетата си в парка голи до кръста, споделя опит Стефка Да кърмиш...
Часът на "голямото кърмене" в мола днес бе от 12 до 15 ч. По пладне "Стандарт" завари двайсетина млади майки в търговския център, но броят им постоянн...
Общинският съвет на най-големия град в Бразилия Сао Пауло, ще въведе глоба за предприятията и организациите, които не позволяват на майките да кърмят...
Жизел Бюндхен и Миранда Кер дадоха тон Да кърмиш в мола или не - това беше въпросът на миналата седмица. Оказа се, че докато темата разлюля Фейсбук и...
Мъжът й разработва квантов компютър, преподавал в университета на принц Уилям и Катрин Една майка накърми детето си пред бутик в мола и взриви социал...
Скандал ли е да кърмиш в мола и ексхибиционистки ли са майките, които го правят? Темата се оказа по-гореща и от мистериозния купувач на БТК. Какво пок...
Майките могат "спокойно да кърмят бебетата си" в парка на Националния исторически музей. Tова се казва официална позиция на директора на НИМ Божидар Д...
Разярени майки обсаждат мола в понеделник, обидената Деница ще го съди Кърменето - забранено, убиването - разрешено. Под този знак преминава бурният...
Родилка е подала съдебен иск за кърмене на обществени места след като е била изгонена от охраната в мол преди години. Средата на лятото миналата годи...
Кърджали. В Кърджали насърчават кърменето сред младите майки. По повод Деня на родилната помощ „Училище за бъдещи майки „ДАР" към кърджалийската болни...
Бебето трябва да суче поне 8 пъти за 24 часа, обяснява Таня Русева
София. Световната седмица на кърменето (ССК) 2013 г. е от 1 до 7 август и тази година е под надслов „Подкрепа за кърмене – близо до майките". Целта й...
Шакира, която се сдоби с първата си рожба Милан преди 4 месеца, гледа много сериозно на майчинството. "Кърменето е едно от най-хубавите неща в живота...