Ливърпул - ПСВ. Ще продължи ли кризата?
Мачът в Шампионска лига е от 22,00 часа
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Мачът в Шампионска лига е от 22,00 часа
Обяви намеренията си за трансферното лято
изказа и учудване какво става с Европа
Чудя се като някои хора от министерството се усмихват като говорят за умрели, аз още не мога да го направя, каза професорът
Безпрецедентното забавяне на икономическото развитие налага решителни мерки в областите, които най-силно се нуждаят от подкрепа
Българите се върнаха, но пак ще си тръгнат, ако нямат условия, казва доц. Георги Бърдаров в специално интервю за в. "Стандарт"
Кризата не е толкова тежка, колкото през 2007-а, казва Росен Йорданов
ЕЦБ обяви безпрецедентно: Ще изкупува ктиви за 750 милиарда евро
От втория си ден се боря с кризата, мина опасността да черпим от мъртвия обем на "Студена", казва кметът Станислав Владимиров
Благородна Филевска, журналист и председател на Гръцко-българско сдружение за култура
Поне още две години ще бъдат необходими на България, за да се възстанови от кризата. Брутният вътрешен продукт на страната през 2012 г. е с 2,6% под н...
Има малка стъпка нагоре, но е рано за фанфари
Големите партии засега не искат да чуят за отделно ведомство
Мадрид. Безработицата в Испания достигна нов рекорд от 27,2% за първото тримесечие на годината. Така официалният брой хора без работа в страната надм...