Избраният кмет на Криводол пое кормилото на общината
Христо Доков и новоизбраният общински съвет положиха клетва и встъпиха в длъжност
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Христо Доков и новоизбраният общински съвет положиха клетва и встъпиха в длъжност
Лидерът на РБ и общински съветник в Криводол Христо Доков бе арестуван заедно със съпругата си Миглена днес, съобщиха от областната дирекция на полици...
Миков и депутати от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ подкрепиха кандидатът за кмет на Криводол Иван Иванов „Искаме победа, не заради нашите кандидати, не заради БС...
48-годишен монтьор е загинал при отстраняване на авария на електрозахранване в землището на град Криводол. 48-годишен монтьор е загинал при отстраняв...
Криводол. Лидерът на България без цензура Николай Бареков връчи купите на победителите в рали Криводол. Асистираше му големият му син Николай. Ралито...