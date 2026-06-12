Врагове на Путин мрат като мухи! Какво става
При съмнителни обстоятелства
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При съмнителни обстоятелства
Остри думи от футболната легенда
Настоящите мерки срещу критиците на "специалната военна операция" не са достатъчно строги
Бургазлийката спечели приза за актриса в поддържаща роля
Критиците на Мъск загубиха милиарди, той ги спечели
От петък до неделя соцактивът се събира на семинар в Пловдив. Любопитната подробност е, че лектори в панелите ще бъдат Евгений Дайнов, Явор Дачков, Вл...