Всичко за Кристовао Рамос

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Последни новини Спорт
Рамос излиза срещу "Локо"

Рамос излиза срещу "Локо"

Кристовао Рамос отново е футболист на "Левски". Крилото подписа договор със "сините" и може да излезе срещу "Локо" (Сф). Валери Божинов пък намери на...

26 февруари | 18:45
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И Рамос се разбра с "Левски"

И Рамос се разбра с "Левски"

Кристовао Рамос последва Рамон Лопес и прие условията, които му поставиха от "Герена", за да разтрогне. Очаква се това да стане официално в четвъртък,...

21 август | 21:50
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