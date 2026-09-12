Рамос излиза срещу "Локо"
Кристовао Рамос отново е футболист на "Левски". Крилото подписа договор със "сините" и може да излезе срещу "Локо" (Сф). Валери Божинов пък намери на...
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Кристовао Рамос отново е футболист на "Левски". Крилото подписа договор със "сините" и може да излезе срещу "Локо" (Сф). Валери Божинов пък намери на...
"Славия" продаде Курдов в Казахстан за 1 млн. евро
София. След 4 дни ще стане ясно дали Кристовао Рамос ще стане част от "Левски". Гологлавото крило си тръгна през лятото от "Герена". Той бе една от же...
Кристовао Рамос последва Рамон Лопес и прие условията, които му поставиха от "Герена", за да разтрогне. Очаква се това да стане официално в четвъртък,...
Нападателят Кристовао Рамос бе любезен да даде интервю за официалната програма на мача "Левски" – Иртиш Павлодар. - Кристовао, Левски излиза срещу от...
Кристовао Рамос не може да намери общ език с шефовете на "Левски" и вече стяга куфарите. Крилото отхвърли за пореден път предложението на "сините" за...
София. "Левски" са си взели поука от миналото, копирайки "Манчестър Юн". "Сините" се застраховаха от бягство на Кристовао Рамос през лятото с клауза "...