Роналдо: Оставам в Ювентус на 1000 процента
Титлата в Италия е сбъдната мечта, обяви Кристиано
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Титлата в Италия е сбъдната мечта, обяви Кристиано
Анчелоти заби Кристиано в земята, след като се уреди с роля в хитова холивудска поредица. Карлето ще направи дебюта си на големия екран в най-новата ч...
Главният акционер на "Валенсия" Питър Лим купи имиджовите права на звездата на "Реал" Кристиано Роналдо. Сингапурският магнат е собственик на "Mind M...