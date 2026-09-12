Буря в София. Знаков заместник на Фандъкова хвърли оставка
Кристиан Кръстев спечелил конкурс, за който се борел отдавна
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Кристиан Кръстев спечелил конкурс, за който се борел отдавна
Така ще се гарантира добрата видимост на водачите към пресичащите пешеходци
Има системно недалновидно управление на железниците и няма единна държавна политика по отношение на тяхното развитие. Това каза бившият служебен минис...
Кристиан Кръстев, служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е бил единственият министър на транспорта през последн...
София. Дълговете на БДЖ през последните два месеца са намалели с 9 млн. лв. - от 716 на 707 млн. лв. Това обяви пред bTV министърът на транспорта Крис...
- Министър Кръстев, българските превозвачи са доволни, че след вашата намеса турските гранични власти вече не задържат необосновано наши камиони. Доко...
Километричните колони от камиони на турската граница изчезнаха. Два телефонни разговора между министрите на транспорта на България и Турция Кристиан К...
София. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви пускането на първите 11 спални пътнически вагона. Разрешението з...
Министърът на транспорта в служебния кабинет Кристиан Кръстев имаше привилегията да отговаря за четирите вида превози по суша, въздух и вода още като...
София. Пускат в експлоатация 30-те нови пътнически вагиона за БДЖ от началото на май. За това съобщи министърът на транспорта, информационните техноло...