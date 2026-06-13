Вигенин помага на Сандански да развива туризма
Народният представител от Благоевградски регион Кристиан Вигенин обсъди проблемите и проектите на община Сандански с кмета Андон Тотев. Двамата говори...
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Народният представител от Благоевградски регион Кристиан Вигенин обсъди проблемите и проектите на община Сандански с кмета Андон Тотев. Двамата говори...