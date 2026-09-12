Мегасделка: Кой ще прави бонбоните "Тримонциум" и "Амфора"
Нов собственик е придобил бизнеса със захарни изделия под марката КРИСТАЛ
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Нов собственик е придобил бизнеса със захарни изделия под марката КРИСТАЛ
Търгът е привлякъл около 500 онлайн купувачи от 25 страни
Ремонтът в градината е приключен на 90%, положена е новата настилка и е монтирано ново осветление...
Лалова получила контузията през лятото
Представители на всички ски училища на Витоша излизат на протест в градинката на Кристал на 20 февруари от 17,30 ч. срещу немарливостта на властта към...
Арт гилдията и Слави Бинев няма да намерят общ език Градинката на "Кристал" се превърна в най-оживената арт зона. Хората на изкуството вложиха творче...