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"Кристал" срещу "Биад"

"Кристал" срещу "Биад"

Арт гилдията и Слави Бинев няма да намерят общ език Градинката на "Кристал" се превърна в най-оживената арт зона. Хората на изкуството вложиха творче...

05 декември | 6:20
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