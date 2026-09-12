Напук на вируса: Световни музиканти с онлайн концерти
Крис Мартин, Кийт Ърбън, Джон Леджънд и Криси Тейгън предаваха наживо домашните си изпълнения
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Крис Мартин, Кийт Ърбън, Джон Леджънд и Криси Тейгън предаваха наживо домашните си изпълнения
Гуинет Полтроу и Крис Мартин продават мезонет за 14 млн. долара. Звездите го бяха закупи "само" за 5,1 млн. долара преди години. Двойката обаче е вди...
Крис Мартин и Гуинет Полтроу се разведоха през март след 10 години брак, но вокалът на "Колдплей" обаче явно още не може да свикне с мисълта, че ще жи...
Дженифър Лорънс се показа за първи път с новото си гадже, Крис Мартин. Актрисата и певецът бяха прихванати от папараци в Лос Анжелис, на връщане от фе...
Една от най-стабилните двойки на Холивуд се разпадна след 10 години брак и 2 деца. Актрисата Гуинет Полтроу и певецът Крис Мартин, фронтмен на алтерна...
Малибу. Гуинет Полтроу и Крис Мартин се нанасят в нов дом за 14 млн. долара. Внушителната резиденция с изглед към плажа в Малибу притежава 4 спални и...
Гуинет Полтроу е пред развод с Крис Мартин. Вокалът на "Колдплей" излови половинката си в изневяра. Гуинет имала тайна връзка с Джеф Софър, съпруга на...