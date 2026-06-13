Визите с Канада може да паднат
Канада работи за безвизов режим с Европа, включително и с България. Това стана ясно от думите на министъра по гражданството и имиграцията на Канада Кр...
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Канада работи за безвизов режим с Европа, включително и с България. Това стана ясно от думите на министъра по гражданството и имиграцията на Канада Кр...