Откриха в Лютица шпори на викинги
Навярно най-интересното от научна гледна точка откритие по време на археологическия сезон в крепостта Лютица край Ивайловград са позлатени бронзови шп...
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Навярно най-интересното от научна гледна точка откритие по време на археологическия сезон в крепостта Лютица край Ивайловград са позлатени бронзови шп...